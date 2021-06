Loki, ecco tutte le teorie dei fan sulla vera identità di Sylvie

Questi primi tre episodi di Loki sono stati decisamente pieni di sorprese: non pensiamo di esagerare, però, nell'indicare la comparsa di Sylvie come l'elemento più di ogni altro capace di attirare l'attenzione dei fan. Ma chi è davvero il personaggio interpretato da Sophia Di Martino?

Inizialmente il look della nuova villain, recentemente ritratta in un nuovo poster ufficiale di Loki, lasciava poco spazio a dubbi di sorta: Sylvie sembrava dover essere a tutti gli effetti una variante del Dio dell'Inganno, con tutto ciò che ne consegue.

Alcuni dettagli saltati fuori nell'ultimo episodio, però, hanno dato adito a qualche dubbio: la nostra ha infatti alle spalle un passato per certi versi molto diverso da quello del personaggio di Tom Hiddleston, a partire dalla scoperta delle sue origini (rivelatele dai suoi stessi genitori, al contrario di quanto accadde al nostro Loki) per finire con i pochi e vaghi ricordi di sua madre.

Prende sempre più piede, a questo punto, la teoria secondo cui Sylvie altri non sarebbe che l'Incantatrice, personaggio in effetti legato a doppio filo a Loki nell'universo Marvel cartaceo e il cui nome corrisponde proprio a quello di Sylvie Lushton. Ci troviamo dunque davanti ad una presentazione in stile Agatha Harkness? Lo scopriremo solo nei prossimi episodi! La regista Kate Herron, intanto, ha parlato dell'ormai svelata sessualità di Loki.