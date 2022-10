Loki: terminate le riprese della Stagione 2, ecco quando arriverà su Disney Plus!

La seconda stagione di Loki uscirà tra meno di un anno e la produzione dello show con Tom Hiddleston nei panni del dio dell'inganno ha recentemente concluso le riprese principali. Come si evince dai post pubblicati sui social dai vari membri coinvolti, il cast e la troupe sono stati impegnati a festeggiare l'ultimo giorno di riprese di Loki.

Di recente, sui profili social di alcuni membri della troupe sono state trovate una serie di foto che ritraggono capi d'abbigliamento sponsor, tra cui un berretto a palla di Miss Minutes e felpe della seconda stagione di Loki. Come per tutto ciò che riguarda il Marvel Cinematic Universe, è probabile che i Marvel Studios riuniranno il cast e la troupe della serie per una serie di riprese aggiuntive prima della messa in onda, una volta effettuati i test screening.

Qualche settimana fa, nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Weekly, Tom Hiddleston aveva dato un assaggio della trama di Loki 2, che a quanto pare sarà una battaglia per l'anima della TVA: "La stagione 2 è una specie di sfida ad una domanda posta alla TVA, una battaglia per l'anima della TVA".

La seconda stagione di Loki non sarà disponibile prima dell'estate 2023 e i fan dovranno attendere ancora parecchi mesi prima di poter scoprire quali novità ha in serbo Marvel per lo show con Tom Hiddleston. I nuovi episodi in produzione includeranno parecchi volti già visti nel primo ciclo di episodi: tra i tanti, il ritorno di Gugu Mbatha-Raw in Loki 2 è stato uno dei più acclamati.

Il primo trailer della seconda stagione di Loki è stato mostrato in esclusiva alla convention D23 e nel filmato in questione ancora non disponibile per il pubblico, viene di fatto promesso che la serie con Tomm Hiddleston riuscirà ad essere più complessa e intricata di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.