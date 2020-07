Loki e The Falcon and The Winter Soldier, ecco quando dovrebbero ripartire le riprese

Sarà un'estate impegnata per i Marvel Studios. Stando agli ultimi report, infatti, due delle serie più attese in arrivo su Disney+, Loki e The Falcon and The Winter Soldier, potrebbero tornare sul set già dal prossimo mese.

È l'Hollywood Reporter a fornirci una probabile finestra per la ripartenza di varie produzioni, tra cui anche quella delle serie Marvel appena menzionate.

Nonostante le cifre sempre più preoccupanti in fatto di COVID-19 e relativi contagi, sembra che gli Stati Uniti si stiano comunque preparando per il riavvio di determinati settori, tra cui quello cinematografico e televisivo.

In particolare, i set di Atlanta, Georgia starebbero per riaprire i battenti.

"Sebbene il Presidente e CEO dei Pinewood Atlanta Studios Frank Patterson non può fare il nome di nessuno dei progetti dall'imminente ripartenza, delle fonti vorrebbero due film e diverse serie tv (tra cui anche The Falcon and the Winter Soldier e Loki) pronti a ricominciare le pre-produzione questo mese, con l'obiettivo di tornare sul set per agosto" si legge nell'articolo di THR.

E ancora: "Grazie ai 'Migliori protocolli da seguire per la sicurezza sul set' rilasciate dallo stato, in aggiunta alle linee guida diffuse dalle corporazioni e le unioni nazionali, provvederemo ad aiutare migliaia di membri delle crew e del personale di servizio a tornare a lavoro in maniera sicura" ha dichiarato Lee Thomas, della Georgia Film Commission "E questo aiuterà lo stato della Georgia a mantenere la posizione di una delle location cinematografiche più gettonate".

Inoltre, tra le varie produzioni che dovrebbero ripartire a breve in quel dei Pinewood Studios di Atlanta troviamo anche Red Notice il film di Netflix con Ryan Reynolds, The Rock e Gal Gadot, e la quarta stagione di Stranger Things.

Non sappiamo ancora se queste date verranno effettivamente rispettate, ma restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.