Loki sarà un thriller poliziesco: parola di Kevin Feige!

Tom Hiddleston ha debuttato nel ruolo di Loki nel primo film di Thor, ormai dieci anni fa, e il percorso nel Marvel Cinematic Universe è stato piuttosto inaspettato, tant'è che i fan si chiedono cosa dovranno aspettarsi dall'imminente serie tv Loki, dedicata proprio al fratello del Dio del Tuono. Ne ha parlato di recente Kevin Feige.

Il boss Marvel ha definito la serie come 'un thriller poliziesco'. Feige ha sottolineato come le serie che stanno debuttando su Disney+ mirino tutte ad offrire allo spettatore delle esperienze ambiziose, esplorando temi inaspettati per il franchise. Loki debutterà su Disney+ il prossimo 11 giugno.



"WandaVision è probabilmente il livello più evidente - bianco e nero, proporzioni antiquate - ma ogni show a cui stiamo lavorando penso riguardi swing creativi per i Marvel Studios, l'MCU e la televisione. Quindi sono molto entusiasta di ciò che abbiamo già mostrato su The Falcon and the Winter Soldier. Questa è una serie epica d'azione su larga scala di cui siamo entusiasti. Loki, non abbiamo parlato molto di questo, ma è curiosamente diverso e penso che l'abbiamo chiamato un 'thriller poliziesco', cosa a cui non penseresti necessariamente quando si tratta di Loki".

Tom Hiddleston ha assicurato che ne vedremo delle belle con la nuova serie e i fan aspettano con ansia di sapere in quale direzione si muoverà la trama dello show.

Il cast comprende, oltre a Tom Hiddleston, anche Owen Wilson nel ruolo di Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Raw nel ruolo di Renslayer e Wunmi Mosaku nei panni di Hunter B-15.



Secondo quanto dichiarato da Tom Hiddleston, il logo di Loki contiene indizi sull'intreccio della trama.