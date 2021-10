Loki, su TikTok la spettacolare fanart creata con i dialoghi dello show

Avremo anche detto addio a Loki per il momento, dopo la conclusione della prima stagione dello show di Disney+, ma un modo per rivederlo c'è... In questa assurda fanart creata utilizzando i dialoghi della serie!

I fan Marvel non cessano mai di stupire, e la loro creatività trova sempre nuovi modi per catturare l'attenzione del web.

Questa volta a far parlare di sé è l'utente TikTok @Callllgrammer, che ha utilizzato un metodo davvero peculiare per realizzare dell'arte ispirata proprio alla serie del Dio dell'Inganno, ovvero trascrivere ogni singola battuta dello show per formare la figura desiderata.

Nel video che trovate in calce alla notizia, è il Loki di Tom Hiddleston il protagonista del disegno, e per crearlo sono servite 17 ore e 12.000 parole (secondo quanto affermato dall'artista si tratterebbe dei dialoghi dei primi tre episodi).

Immaginate quanta pazienza e dedizione ci sono volute per portarlo a termine...

I Marvel Studios hanno annunciato che Loki tornerà per una seconda stagione, sebbene non sia stato comunicato quando questa arriverà su Disney+. Sulla piattaforma streaming però avete a disposizione tutti gli episodi della prima stagione della serie Marvel, oltre al making of dello show, Marvel Studios Assembled: The Making of Loki e, ovviamente, le altre serie del MCU.