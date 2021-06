Loki è nella stessa timeline di Agents of SHIELD? Risponde Michael Waldron

Il primo episodio di Loki è stato denso di avvenimenti e soprattutto, ha lanciato molti appigli per possibili teorie, qualcuno ha parlato della possibile apparizione di Mephisto, altri hanno invece rintracciato un riferimento a Nightmare. Insomma, di certo non mancano spunti di discussione sulla serie Disney+.

Ora, qualcuno si è chiesto se Loki possa svolgersi nella stessa timeline di Agents of SHIELD visto anche quel riferimento non troppo velato dato al personaggio di Phil Coulson. Nel corso di una sessione di terapia estemporanea con Mobius M. Mobius, Loki è stato in grado di vedere come si è svolta la sua vita nelle timeline principale, e i due hanno avuto anche modo di parlare della morte dell'agente, come se questo fosse un dato incontrovertibile che ha portato alla nascita degli Avengers così come li conosciamo. In realtà, tutti noi sappiamo bene che Phil Coulson dopo i fatti del primo film del 2012 non è di certo morto ma, è stato rianimato, diventando uno dei protagonisti di Agents of SHIELD.

Proprio su questo legame tra Loki e la serie ABC, lo showrunner Michael Waldron ha sottolineato che Agents of SHIELD si svolge ufficialmente in un universo diverso dalla sacra linea temporale in cui avvengono gli eventi del Marvel Cinematic Universe.

"No, guarda, questo è un'altra ramificazione del multiverso, forse", ha detto Waldron a Fandom. "Penso che solo vedere di nuovo parlare di Coulson, il fatto stesso che sollevi queste domande, sia eccitante".

Come spiegato in maniera egregia da Miss Minutes in Loki, il multiverso è una cosa molto reale nell'MCU, ed è l'unico motivo per cui la TVA esiste. È compito di questa organizzazione fittizia sfoltire altre linee temporali erranti in modo che quella "sacra" rimanga l'unica linea temporale in tutto il multiverso.