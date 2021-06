Loki, Tobey Maguire e Andrew Garfield sono Varianti? La teoria su Spider-Man: No Way Home!

In attesa del terzo episodio di Loki, la serie Marvel Studios con Tom Hiddleston in uscita su Disney Plus ogni mercoledì, dal web è emersa un'interessantissima teoria in prospettiva dell'uscita di Spider-Man: No Way Home, terzo capitolo della saga stand-alone con protagonista Tom Holland.

Come di certo saprete su No Way Home, la cui trama è attualmente sconosciuta e segretissima, se ne sono dette di ogni finora: secondo la maggior parte dei media hollywoodiani il film in uscita il 17 dicembre prossimo avrà una trama legata al Multiverso e presenterà il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield, come del resto farebbero presupporre i già confermati Jamie Foxx come Electro e Alfred Molina come Dottor Octopus.

Ora, supponendo che tutte le voci su Spider-Man: No Way Home siano vere, una nuova teoria ipotizza che gli Spider-Men di Tobey Maguire e Andrew Garfield saranno delle Varianti, un concetto già spiegato dalla serie Loki. Del resto è stato confermato che WandaVision, Loki, Spider-Man 3 e Doctor Strange in the Multiverse of Madness fanno parte di uno stesso arco narrativo, dunque avrebbe senso che, guardando la serie con Tom Hiddleston, il pubblico venga 'istruito' sul Multiverso e sulle Varianti. Inoltre, sempre secondo la teoria, molto presto sarà introdotto anche il concetto di Esseri Nexus: nei fumetti si tratta di esseri superiori, fra cui Scarlet Witch e Kang il Conquistatore, che non possono avere Varianti e esistono in tutte le realtà. La serie Loki ha già introdotto gli Eventi Nexus, e considerato che Scarlet tornerà in Doctor Strange 2 è probabile che la teoria ci abbia visto giusto.

Ricordiamo che Benedict Cumberbatch avrà un ruolo chiave in Spider-Man: No Way Home, film nel quale secondo alcuni leak compariranno anche il Green Goblin di Willem Dafoe, l'Uomo Sabbia, Rhino e Lizard, oltre al Matt Murdock di Charlie Cox.

Tra l'altro, secondo una nota teoria, il trailer di Spider-Man: No Way Home arriverà dopo la conclusione di Loki al preciso scopo di non rovinare la visione della serie.