Loki, Tom Hiddleston: 'Ancora non riesco a credere di essere il dio dell'inganno'

Nonostante siano trascorsi più di 10 anni dalla sua prima apparizione nel Marvel Cinematic Universe, Tom Hiddleston ancora non riesce a capacitarsi di essere stato scelto come Loki. Il dio dell'inganno è già apparso in 6 film e presto debutterà anche con una serie tutta sua, ma tutto questo appare ancora sorprendente per il suo interprete.

"È davvero emozionante. Non posso credere di interpretare ancora questo personaggio", ha detto Hiddleston a EE sul red carpet dei BAFTA. L'attore ha poi aggiunto: "Sono onorato di esserlo ancora, è stato una parte importante della mia vita. Mi sono reso conto di averlo interpretato praticamente per un quarto della mia vita".

Pur non potendo fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle già date dal trailer di Loki, Tom Hiddleston ha voluto fare i complimenti ai suoi colleghi per l'egregio lavoro svolto sul set della serie Disney+:

"La cosa grandiosa è che ero circondato da persone fantastiche, nuove persone che non hanno mai fatto parte di questo mondo prima come Gugu [Mbatha-Raw], Wunmi [Mosaku], Richard E. Grant e Owen Wilson. Tutti portano un carisma e un'ilarità straordinaria ai personaggi".

Intanto, Tom Hiddleston si prepara a prendere parte anche a nuove produzioni. L'interprete di Loki sarà infatti il protagonista della nuova serie AppleTv+ intitolata The Essex Serpent.