Loki, Tom Hiddleston annoverato tra i produttori esecutivi della serie Disney+

Mancano solo poche settimane a Loki, l'ultima serie originale dei Marvel Studios che farà il suo debutto in esclusiva su Disney+. Ne scopriremo finalmente di più sull'amato dio dell'inganno che è apparso sul grande schermo per la prima volta un decennio fa in Thor del 2011.

L'iconico personaggio interpretato da Tom Hiddleston è forse uno dei più amati del Marvel Cinematic Universe, e i fan non vedono l'ora di scoprire come la sua storia si evolverà. In un nuovo comunicato stampa della Marvel, tra l'altro, Hiddleston è accreditato come produttore esecutivo di Loki, insieme ai colleghi produttori esecutivi Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Stephen Broussard, Kate Herron, Michael Waldron e Kevin Feige, con Kevin R. Wright e Trevor Waterson in qualità di co-produttori esecutivi.Questa sarà la seconda volta che Hiddleston sarà produttore esecutivo di un progetto, dopo la miniserie del 2016 The Night Manager.

Gli eventi della serie Disney+ prenderanno il via dopo quelli di Avengers: Endgame e alla regia troviamo Kate Herron dirige, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore, con un cast che include anche Owen Wilson nei panni di Mobius M. Mobius e Gugu Mbatha-Raw nei panni di Ravonna Renslayer.

