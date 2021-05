Loki, Tom Hiddleston in arresto nella nuova foto ufficiale dalla serie Marvel

Manca ormai davvero poco all'arrivo di Loki su Disney+, tanto che è già iniziato il conto alla rovescia per il debutto della serie con protagonista Tom Hiddleston. Intanto però, EW! ci mostra una nuova immagine ufficiale con protagonista proprio il Dio dell'Inganno.

Dopo gli eventi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, era incerto cosa ne sarebbe stato del futuro di Loki. Tuttavia non ci è voluto molto prima che venisse annunciata una serie tv dedicata al personaggio interpretato da Tom Hiddleston, e dopo tanti mesi finalmente avremo l'occasione di vederla sullo schermo.

Ma mentre attendiamo il 9 giugno (non avete sentito? I mercoledì sono i nuovi venerdì!), ecco che Entertainment Weekly ci anticipa qualcosa di più sullo show con una nuova immagine che trovate anche nella nostra gallery.

Composta da sei episodi, "la serie vedrà la Time Variance Authority, un'organizzazione burocratica il cui compito è quello di salvaguardare il naturale scorrere del tempo, arrestare il titolare Agente del Caos per far sì che possa porre rimedio a tutti i problemi che ha causato alla timeline quando è scappato via con il Tesseract".

"Il mio pitch per lo show era questa enorme, folle ed esilarante avventura nel tempo" ha affermato lo sceneggiatore Michael Waldron "La TVA è semplicemente un intero nuovo mondo con un nuovo set di personaggi, ed è l'aspetto che trovo più entusiasmante di questa storia: poter costruire un nuovo angolo del MCU".

E voi, siete pronti per Loki?