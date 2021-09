Loki, Tom Hiddleston diventa un classico personaggio Disney in questo video promozionale

Nonostante il possibile ritardo nella produzione di Loki 2, i fan del MCU attendono con fiducia la seconda stagione della serie con Tom Hiddleston. Su Disney+ abbiamo visto il Dio dell'inganno alle prese con diverse varianti di sé stesso, e adesso possiamo vederlo in scena anche sotto forma di classico personaggio disneyano d'animazione.

Come possiamo vedere anche all'interno della notizia, infatti, Disney ha pubblicato sul suo canale YouTube un nuovo episodio della sua serie web Untold, in questo caso con protagonista Tom Hiddleston, che racconta curiosità e retroscena su Loki. Mentre l'attore parla, in tono simpatico e scanzonato, del suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe, del rapporto con Chris Hemsworth e della serie in streaming su Disney+, le immagini che accompagnano i suoi discorsi mostrano un Tom Hiddleston / Loki in versione cartoon nelle situazioni presentate nel suo monologo.

Per Tom Hiddleston questo video promozionale rappresenta il "ritorno" nel ruolo del Dio dell'Inganno, dopo averlo doppiato anche nella serie animata What If...?. Il pubblico intanto si chiede chi è più forte tra Kang e Thanos, e la seconda stagione di Loki potrebbe rispondere anche a questa domanda, così come in generale tutta la Fase 4 del MCU.

"Non vedo l'ora di cominciare" ha assicurato qualche tempo fa Tom Hiddleston parlando della seconda stagione di Loki. "Spero che la stagione 1 sia stata piena di sorprese per i fan, e penso che la stagione 2 lo sarà di ancora di più."