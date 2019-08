Loki: Tom Hiddleston conferma l'inizio delle riprese della serie

Loki è uno dei personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe e presto avrà una serie a lui dedicata e che seguirà gli eventi di Endgame e si inserirà nella linea temporale di The Avengers in cui il "trickster" è riuscita a toccare il Tesseract, svanendo nel nulla.

Al momento, però, Tom Hiddleston è impegnato nella preparazione del suo debutto a Broadway con lo spettacolo Betrayal e quindi ci sarà da pazientare un po' per l'inizio delle riprese dello spin-off incentrato sulla figura del dio dell'inganno.

Intervistato sul personaggio che interpreterà a teatro, Hiddleston ha confermato l'inizio delle riprese dello show che debutterà su Disney+. "La produzione comincerà a inizio anno". L'attore ha poi parlato delle differenze tra Loki e Robert: "Loki è un personaggio classico che appartiene alla mitologia norrena. C'è una certa gravitas intorno a lui e a Thor. Robert in Betrayal è un personaggio più terreno. Entrambi sono complessi, ma uno è un dio, l'altro un editore e uomo di famiglia. Sono abbastanza differenti". Hiddleston si è poi concentrato a parlare delle caratteristiche principali di uno dei personaggi più ambigui nel MCU, così come nella mitologia: "è intelligente ma allo stesso tempo vulnerabile. È rabbioso e perso, rotto e arguto". Grazie alle molteplici qualità e difetti che lo caratterizzano, dunque, c'è ancora tanto spazio per l'evoluzione psicologica di Loki.

Vi ricordiamo che Loki arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ nella primavera del 2021.