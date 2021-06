Loki, Tom Hiddleston sul dio dell'inganno della serie Disney+: 'Confuso e destabilizzato'

Manca sempre meno al lancio di Loki sul Disney+, il prossimo 9 Giugno potremo riabbracciare l'amato dio dell'inganno. Come ormai abbiamo avuto modo di scoprire dai vari trailer, il fratellastro di Thor è stato arrestato dall'agente Michael M. Mobius e dalla Time Variance Authority con lo scopo di sistemare i suoi crimini sulla linea temporale.

"Questo Loki è il Loki che ha perso la battaglia di New York alla fine del primo film di Avengers. Questo è il Loki che ha attraversato la storia di quel primo film di Avengers", ha spiegato Hiddleston a TV Insider. "E' arrivato sulla Terra, aveva il Tesseract, è stato catturato dallo SHIELD e imprigionato e ha sunito molti interrogatori dal Nick Fury di Samuel di L. Jackson e dalla Vedova Nera di Scarlett Johansson, e invita un esercito alieno ad attaccare la città di Manhattan ed è sconfitto dai Vendicatori riuniti".

Come ha ricordato l'attore, il dio dell'inganno ha subito una schiacciante sconfitta e si tratta di un personaggio fortemente spaesato: "Quindi questo è quel Loki. È stato arrestato e portato dalla Stark Tower verso Central Park. Ma vediamo in Avengers: Endgame, i Vendicatori sono tornati indietro nel tempo fino al 2012 per cambiare le cose".

In quel preciso momento, la distrazione di Hulk permette a Loki di mettere le mani sul Tesseract e aprire un portale e scomparire nel tempo e nello spazio. "Il luogo in cui andrà dopo", ha scherzato Hiddleston, "è da dove iniziamo".

L'attore che ancora non conosce il futuro di Loki nel MCU ha poi aggiunto: "Penso che ciò che è veramente interessante è che il pubblico ha in generale una prospettiva migliore su Loki rispetto a questo Loki. Perché il pubblico ha visto gli eventi di The Dark World, Ragnarok, Infinity War e Endgame, e questo è un Loki che non ha quella consapevolezza di sé. Non è stato in questo arco di redenzione e catarsi, e dopo essere stato catturato dalla TVA, è un essere molto confuso e destabilizzato. È fuori dalla sua zona di comfort, un pesce fuor d'acqua, e non ne è contento".

Noi non vediamo l'ora di goderci questa storia su Disney+ e voi? Fatecelo sapere nei commenti.