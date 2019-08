Loki, Tom Hiddleston 'C'è ancora tanto da esplorare!'

Avete presente i Looney Tunes, che dopo ogni episodio vi avvisano di essere giunti alla conclusione con un "È tutto, gente"? Ebbene, non aspettatevi la stessa cosa per Loki, il Dio dell'Inganno, che si appresta a fare ritorno nel MCU con una serie tutta sua, e che a detta di Tom Hiddleston, ha ancora tanto da dare alla storia e ai fan.

"È molto, molto entusiasmante perché per molti versi, è sempre il personaggio che conoscete, ma in un contesto nel quale non lo avete mai visto prima. E se dico di più, finirò per dire troppo" ha rivelato l'attore inglese che dà il volto al personaggio ispirato al Dio della mitologia nordica "È per questo che è così elettrizzante; c'è così tanto da esplorare che non abbiamo ancora visto. È davvero emozionante!".

Come sappiamo ormai grazie anche all'annuncio fatto durante lo scorso Comic-Con di San Diego, la serie tv targata Disney+ seguirà le avventure di Loki dopo gli accadimenti di Endgame, ovvero del Loki del 2012 che è fuggito via con il Tesseract.

Spiega Hiddleston: "L'ultima cosa che gli è capitata è stata... Hulk. Quindi c'è ancora una lunga evoluzione psicologica che deve ancora avvenire. [Il Presidente dei Marvel Studios, Kevin] Feige mi ha mostrato quali sono in linea di massima i piani per Loki. Non posso dirvi nulla al riguardo, ma è una delle opportunità creative più entusiasmanti che mi siano mai capitate. È un nuovo territorio, un nuovo mondo, [ci troviamo davanti] delle nuove sfide e io non vedo l'ora di iniziare".

E anche noi non vediamo l'ora di iniziare (anche se da spettatori) la serie!



Loki debutterà sulla piattaforma streaming Disney+ nella primavera del 2021.