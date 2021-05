Loki, Tom Hiddleston entusiasma i fan:'La serie sarà davvero straordinaria'

La nuova serie del Marvel Cinematic Universe, Loki, arriverà a brevissimo su Disney+. Protagonista dello show sarà Tom Hiddleston, che tornerà nei panni del fratello del Dio del Tuono e questa volta al centro della trama. La star Marvel e la regista Kate Herron hanno commentato quello che potrà rappresentare lo show per i fan.

"Tom è stato un collaboratore straordinario, perché è stata una tale gioia lavorare con qualcuno che ha creato il suo personaggio per oltre un decennio. Ma allo stesso tempo era completamente aperto a spingere questo personaggio in posti nuovi, mostrando lati di lui che che non avevamo mai visto prima e mettendolo in situazioni che non avevamo mai visto prima" ha dichiarato la regista.



Tom Hiddleston ha caricato ulteriormente le aspettative degli appassionati, tessendo le lodi di Herron:"Kate difende davvero questi personaggi e ha creato un mondo in cui Loki e gli altri personaggi sentono le cose molto intensamente. E la posta in gioco per loro è molto alta. Attraverso questo viaggio pieno di sentimento, sono in grado di cambiare. Il cambiamento inizia con il riconoscere realmente chi sei. Riconoscere i tuoi errori. Riconoscere il tuo passato e fare pace con esso. Poi vai avanti davvero. E con un personaggio come Loki, quei temi sono davvero straordinari" ha dichiarato. Tom Hiddleston ha risposto anche al quesito sulla possibile seconda stagione di Loki, che i fan pregustano ancor prima di vedere il primo ciclo di episodi.



Nel cast dello show anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Wunmi Mosaku. Ecco tutte le ipotesi e le aspettative sulla serie Loki.