Loki, Tom Hiddleston: 'Fare da produttore è stato un grande privilegio'

Con Loki Tom Hiddleston non si è limitato a tornare ancora una volta nei panni del suo amatissimo Dio dell'Inganno: l'attore ha infatti ricoperto anche il ruolo di produttore per il nuovo show del Marvel Cinematic Universe, esperienza che, stando alle sue parole, sembrerebbe risultata decisamente gratificante.

Dopo aver ammesso di esser stato surclassato da Alligator Loki, infatti, Hiddleston ha raccontato: "Per me è stato un grande privilegio, perché amo recitare, ma fare anche da produttore vuol dire essere lì dietro le quinte e dare una mano a scrivere la storia, settare i toni, definire lo script, pensare al punto in cui vuoi portare questi personaggi, inventare nuovi personaggi, portare nuovi personaggi nella storia".

"Ciò che ho amato è che, mentre stai girando, non c'è mai il tempo... Ogni tanto c'è il tempo per inventare qualcosa, ma la maggior parte delle volte bisogna concentrarsi sul lavoro di squadra, bisogna lavorare tutti insieme per dare alla luce questa cosa. Da produttore sono stato inserito in queste discussioni molto prima, ho potuto sedermi ad un tavolo ed immaginare, sognare, chiedere cose. E se Loki facesse questo? E se Loki facesse quello? E se la TVA facesse quest'altro? Mi sono sentito davvero fortunato" ha poi concluso l'attore.

La regista, intanto, è tornata a parlare del presunto incesto tra Loki e Sylvie.