Loki, Tom Hiddleston sul futuro del Dio dell'Inganno: 'non smetterà di cercare Sylvie'

La prima stagione di Loki ha gettato le basi per il futuro dell'MCU introducendo il Multiverso e non ultimo, Kang Il Conquistatore interpretato da Jonathan Majors che avrà un ruolo fondamentale. Tom Hiddleston ha recentemente parlato di ciò che dobbiamo aspettarci da Loki nella seconda stagione della serie Disney+.

Una delle parti più memorabili della serie, però, è stata la relazione tra il personaggio di Tom Hiddleston e Sylvie, la sua variante femminile, qualcosa di cui l’attore ha parlato con Empire Magazine.

Hiddleston ha discusso di come Loki continuerà a cercare Sylvie (Sophia Di Martino), che lo ha spinto attraverso una porta temporale in una nuova realtà prima di uccidere Colui che Rimane. Inoltre ha sottolineato come le conseguenze di questa decisione, e la sua presa di coscienza del danno causato, saranno cruciali per il prossimo capitolo della storia:

“Non credo che smetterà di cercare Sylvie ora. Sente che questo è qualcosa che ha fatto, un errore che ha commesso, e deve rimediare".



Sebbene alcuni fan non abbiano particolarmente apprezzato questa svolta tra i due, la chimica tra gli attori è innegabile e avrebbe portato la Marvel a pensare di introdurli anche nel film I Nuovi Vendicatori.



Quel che è certo è che ci sarà una seconda stagione di Loki e le trame da esplorare saranno davvero molte ora che il Multiverso è reale. Vi lasciamo con la nostra recensione di Loki, fateci sapere nei commenti che cosa vi aspettare dalla seconda stagione!