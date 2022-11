Loki: Tom Hiddleston ha quasi indossato un iconico costume dei fumetti nella serie Disney

Sembra esista una sorta di regola non scritta per cui ogni personaggio che dai film del Marvel Cinematic Universe compie il salto verso una serie su Disney+ poi finisca per indossare un costume del tutto nuovo. E' successo in WandaVision, in The Falcon and the Winter Soldier, in Hawkeye e in qualche modo è accaduto anche nel corso di Loki.

Come abbiamo appreso dalla recente pubblicazione del libro che racconta il dietro le quinte della lavorazione dello show di Disney+, Marvel Studios' Loki: The Art of the Series, i concept art dei primi anni di sviluppo dello show hanno rivelato che l'iconico look del personaggio da "Agente di Asgard" sarebbe dovuto essere il suo costume finale nella prima stagione.

"Questo doveva essere il costume del nostro addio a Loki", ha detto l'illustratore a capo dello sviluppo visivo Wesley Burt. "Doveva essere il suo cambio di abito finale. È cresciuto e cambiato, e a questo punto è più in pace con se stesso. Stava per partire per alcune sue avventure in un regno diverso, e quindi alcuni dei disegni incorporavano un po' dell'uniforme della TVA che aveva indossato per tutta la stagione, rendendola una versione personalizzata, e altri si basavano su vari Loki di diversi fumetti. Quelli con i vaporosi abiti bianchi e neri erano come un Loki illuminato che praticava yoga, o qualcosa del genere. Mi piaceva anche l'idea che fosse un guerriero, quindi ce n'erano alcuni che avevano quell'atmosfera con il mezzo cappotto e le doppie cinture, le cinghie e quelle cose sulla giacca".

Vale la pena notare che, a causa della natura della serie TV su Loki, nella prima stagione abbiamo avuto a disposizione diversi look per il personaggio. Non solo sono tornati diversi costumi dei film originali del MCU, ma abbiamo avuto Loki nel suo costume da prigione, in quello della TVA e in altri ancora. C'è stata anche la questione delle varianti, con le diverse versioni di Loki che ci hanno regalato Loki classico, Loki bambino, Loki presidente e Loki alligatore. Tenendo conto di tutto ciò, il costume di Loki di Agent of Asgard potrebbe comunque apparire nella seconda stagione della serie.

Al momento sappiamo che le riprese di Loki 2 sono terminate di recente e che Henry Cavill non sarà nella nuova stagione.