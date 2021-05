Loki, Tom Hiddleston è insicuro sul futuro del villain nel MCU

Loki è probabilmente uno dei personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe, complice certamente la spettacolare interpretazione di Tom Hiddleston che da ormai oltre 10 anni lo ha rappresentato sul grande schermo. Ma dopo la serie che sarà rilasciata su Disney+ il 9 giugno, quale sarà il futuro del dio dell'inganno?

A questa domanda ha risposto in maniera enigmatica proprio il suo interprete, sottolineando come nel corso degli ultimi anni, la storyline di Loki sembrava giunta al termine ma che per fortuna gli autori hanno trovato il modo di farla proseguire nel modo più intrigante possibile.

Parlando alla rivista Total Film, l'attore ha detto: "A questo punto, ho imparato che per me avere aspettative è inutile, non so mai cosa potrà accadere. Avendo detto addio al personaggio una, due, tre volte, non so cosa ci riserverà il futuro. Ma sono entusiasta di scoprirlo. Credevo che non saremmo durati 10 anni e invece...".

Insomma, queste parole fanno presupporre che dopo la serie dedicata a Loki, Tom Hiddleston avrà ancora qualcosa da dire nel Marvel Cinematic Universe. Per questo amatissimo personaggio, lo ricordiamo, i fatti di Avengers: Endgame sono stati una sorta di reboot per il dio dell'inganno che è stato ucciso da Thanos in Infinity War e ora ci troviamo a fare i conti con una versione alternativa del 2012 che è fuggita dalla custodia dei Vendicatori e che viene ingaggiata da un'agenzia che controlla il tempo e lo spazio nel tentativo di risistemare la linea del tempo ormai nel caos.

Ci riuscirà? Per scoprirlo non ci resta che pazientare ancora qualche settimana.