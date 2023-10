Loki, Tom Hiddleston stava per interpretare anche... Kang il Conquistatore!

Nell'Universo Cinematografico Marvel, il grande villain Kang il Conquistatore ha fatto la sua comparsa al termine della prima stagione di Loki nei panni della variante Colui che Rimane interpretata da Jonathan Majors, eppure secondo quanto confermato recentemente, i Marvel Studios avevano considerato l'idea di affidare a Tom Hiddleston quel ruolo.

Parlando con Den of Geek, il produttore esecutivo della seconda stagione di Loki appena iniziata su Disney+, Kevin Wright, ha confermato che ci sono state "conversazioni su cosa sarebbe successo se Loki fosse stato Colui che Rimane". A proposito, scoprite quanto durerà la 2x03 di Loki.

"Abbiamo pensato che [Colui che Rimane] sarebbe stato un grande titolo da affidare all'ultimo uomo rimasto in piedi nella guerra multiversale. Nella stanza degli sceneggiatori, tutte le idee sono state messe sul tavolo, e ci sono state conversazioni su cosa sarebbe successo se lo stesso Loki fosse stato Colui che Rimane".

Dato che Loki e Sylvie sono entrambi varianti della stessa persona, l'idea che di avere anche Colui che Rimane come variante di Loki sarebbe stata in linea con il tema affrontato nel corso della stagione, ovvero il confronto con se stessi. Tuttavia, dato il gran numero di Loki della Stagione 1, non sarebbe stata una sorpresa e non avrebbe avuto un impatto altrettanto forte.

Inoltre, è probabile che il finale non sarebbe stato altrettanto determinante per l'impostazione della Saga del Multiverso e per la trama di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Per quanto riguarda questi nuovi episodi, la Stagione 2 di Loki ci ha lasciato qualche dubbio.

Infatti, secondo Wright, queste "conversazioni" su Loki nei panni di Colui che Rimane "non sono andate molto lontano" perché avrebbero fatto "percepire questo universo come molto piccolo": "Quelle conversazioni non sono andate molto lontano; non credo che siano arrivate nemmeno a Tom [Hiddleston] perché anche se c'era qualcosa di divertente in quella idea, e c'erano sicuramente aspetti avvincenti, rendeva quest'universo molto piccolo e limitato. Quindi, Colui che Rimane doveva per forza essere una variante di Kang".