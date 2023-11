Loki, ecco in che modo Tom Hiddleston ha ispirato la colonna sonora

Mentre viene condiviso il poster ufficiale di Loki 2 che sembra preannunciare il destino del protagonista al termine della stagione, si parla del protagonista Tom Hiddleston e della sua influenza per la scelta della colonna sonora.

"E sul set, quando ero lì a Pinewood per le riprese, ho avuto modo di parlare con Tom. Lui stava per terminare le riprese della sua parte e io stavo iniziando il viaggio della musica, quindi abbiamo avuto una conversazione davvero piacevole", ha iniziato il racconto la compositrice Natalie Holt (che tra l'altro ha avuto un ruolo nell'episodio 2x03 di Loki 2).

Oltre allo bello scambio interpersonale tra la Holt e Hiddleston, la compositrice racconta dell'elemento che ha inciso di più sulla colonna sonora della serie: un libro di poesie di T.S. Eliot regalatole dall'attore stesso: "Mi ha dato un libro di poesie che lo aveva ispirato nella seconda stagione. Quindi, sì, è stato fantastico. Mi ha detto: "Oh, mi piacerebbe mandarti via e-mail alcuni pensieri che ho avuto, se possono essere utili. È un libro di T.S. Eliot, i Quattro Quartetti (Four Quartets). Si tratta di tempo. Tom è un attore e un uomo molto riflessivo, e credo che abbia messo molto nel personaggio. È un produttore dello show, quindi credo che Tom abbia contribuito in modo determinante alla realizzazione dello show".