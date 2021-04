Loki, Tom Hiddleston sul logo della serie: 'Contiene indizi sull'intreccio della storia'

In attesa di vederlo nuovamente in azione nei panni del Dio degli Inganni nell'intrigante Loki di Disney+, in una recente intervista ai microfoni di Empire Magazine l'attore Tom Hiddleston ha avuto modo di parlare della serie live-action Marvel Studios e soffermarsi anche su logo dello show, a suo avviso importante.

Parlando del suo personaggio e di come userà ogni suo malizioso dono per destreggiarsi all'interno dell'intreccio della storia, compresa la sua abilità di mutaforma, l'interprete ha spiegato infatti che il logo dello show accenna a qualche elemento centrale della trama. Dice Hiddleston:



"Voglio preservare il più possibile la freschezza dello show senza rivelare nulla prima del tempo, ma qualcosa che potrebbe far pensare è il logo della serie, che sembra aggiornarsi e ripristinarsi di continuo. La forma e lo stile dei caratteri cambiano in continuazione. Loki poi è il mutaforma per eccellenza, e questo anche in termini di moralità, dato che nel MCU non sei certo se sia un eroe, un villain o un antieroe. Non sai mai quando e se poterti fidare di lui. Il logo, in questo, accenna all'identità e all'integrazione dei molti frammenti che è Loki ma che poi siamo tutti. E per me è molto emozionante perché ho sempre ritenuto Loki un costrutto molto complesso. Chi è questo personaggio che può essere così tante maschere e può mutare?".



Loki uscirà su Disney+ il prossimo 11 giugno.