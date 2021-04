Loki, Tom Hiddleston: 'Ne vedrete delle belle, ve lo assicuro'

La nuova serie Disney+ dedicata a Loki riporterà in vita il personaggio di Tom Hiddleston morto in Avengers: Endgame, e proverà finalmente a soddisfare tutti i quesiti dei fan del Marvel Cinematic Universe sulla natura del Multiverso e sulle diverse linee temporali.

In attesa della premiere, Tom Hiddleston sta stuzzicando l'interesse dei telespettatori di Loki e in una recente intervista a Empire Magazine ha detto: ".. Dove, quando, come? Quanto è abile [Loki] nell'usare il Tesseract per raggiungere luoghi differenti? È, dopotutto, la Pietra spaziale. Quindi suppongo che possa aprire una porta nello spazio, ovunque e in qualsiasi momento".

Sembra ormai chiaro che anche se Loki sta viaggiando nello spazio, le sue azioni hanno probabilmente causato una grande deviazione dalla sequenza temporale: "Il trailer mostra un faccia a faccia con la Time Variance Authority. La TVA. Un'organizzazione che governa l'ordine del tempo. Istituzione piuttosto grande", ha detto Hiddleston. "Hanno una responsabilità sostanziale nell'assicurarsi che il tempo si svolga secondo linee predeterminate. Quindi hai un'istituzione che rappresenta l'ordine e un personaggio che rappresenta il caos. Qui inizia il dramma.Ne vedrete delle belle".

Nel corso di BAFTA, proprio Tom Hiddleston ha rivelato di essere incredulo ancora oggi per il suo ruolo di Loki, e soprattutto di come questo personaggio è riuscito a conquistare i fan più che esigenti del MCU. Per tale ragione non vuole assolutamente svelare nuovi particolari sulla serie Disney+.