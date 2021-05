Loki, Tom Hiddleston contro il tempo nel nuovo trailer della serie Marvel!

Dopo il successo di WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, Marvel sta per presentare al mondo la terza serie tv dell'MCU, Loki, con protagonista Tom Hiddleston nei panni del fratello di Thor e creata da Michael Waldron per Disney+. Ora è stato pubblicato su Twitter un nuovo trailer che mostra alcune sequenze dello show.

Ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Loki racconta le vicende intorno al personaggio di Tom Hiddleston, che dopo aver rubato il Tesseract nel film viene catturato dalla Time Variance Authority (TVA), una speciale organizzazione che esiste fuori dallo spazio-tempo e tiene d'occhio le linee temporali. Una volta catturato a Loki vengono prospettate due soluzioni: essere cancellato dall'esistenza oppure aiutarli a riparare tutte quelle linee temporali che lui stesso ha creato. Loki viaggerà nel tempo per rimediare ai suoi errori e fermare pericolose minacce.



In attesa di vedere la serie, ecco cosa guardare prima di dedicarsi a Loki. L'uscita dello show su Disney+ è prevista l'11 giugno. Il cast è composto, oltre a Tom Hiddleston, da Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Wunmi Mosaku.

Come raccontato in precedenza si tratta della terza serie presente all'interno della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Tom Hiddleston ha interpretato Loki anche nei film Thor (2011), The Avengers (2012), Thor: The Dark World (2013), Thor: Ragnarok (2017) e nel dittico Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019).



