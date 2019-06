Loki, Tom Hiddleston parla della nuova serie Disney+ in arrivo: 'Una nuova partenza'

Nel corso di una recente intervista concessa all'Hollywood Reporter, Tom Hiddleston ha avuto modo di parlare della nuova miniserie Disney+ in cui tornerà a calarsi nei panni del Dio dell'Inganno della Marvel, Loki.

Quello su Loki è solo uno degli show televisivi a cui la Marvel è attualmente al lavoro e che affiancheranno i film dell'Universo Cinematografico Marvel al cinema. Hiddleston ha già interpretato il personaggio in sei film della Marvel e nell'intervista parla appunto di questa fantastica esperienza nel personaggio: "E' una costante fonte di sorpresa e delizia che questi film abbiano trovato una così forte connessione con la gente. Sapevo che si trattava di una figura complessa. Intelligente eppure vulnerabile. Arriabbiata e perduta, piegata e spiritosa. Pensai fosse una meravigliosa opportunità ed è cresciuto all'interno di questa rete di film. Non me lo sarei mai aspettato. Mi sento parecchio fortunato sapendo che questo personaggio si sia connesso così tanto con la gente".

Infine, parlando della serie sul suo personaggio in arrivo con il lancio di Disney+ in tutto il mondo (la piattaforma verrà lanciata a novembre negli Stati Uniti e nel 2020 nel resto del mondo), Hiddleston ha dichiarato: "Tutto quello che posso dire è che è intitolata Loki. E' una nuova partenza... ma non posso spiegarti il perché".

La serie ha fatto discutere sulla sua ambientazione fin dal primo annuncio e, dopo l'arrivo nelle sale di Avengers: Endgame, la questione si è fatta ancora più intricata. Come sapete, infatti, in uno dei passati esplorati dai Vendicatori Loki è riuscito ad impossessarsi della Gemma dello Spazio e fuggire, ribaltando completamente gli eventi di The Avengers e aprendo così a nuove e infinite possibilità. Nella prima immagine della serie trapelata in rete, viene mostrato sullo sfondo la locandina de Lo Squalo (in originale Jaws), il capolavoro di Stephen Spielberg uscito nel 1975. Che sia ambientato proprio in quell'epoca? Non ci resta che attendere un primo trailer rivelatorio per poterlo finalmente accertare.