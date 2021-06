Loki, Tom Hiddleston sul personaggio di Sophia Di Martino: 'Lo ha reso completamente suo'

Un nuovo episodio di Loki è arrivato su Disney+ e finalmente abbiamo capito qualcosa in più sulle varianti di Loki e cosa può avere in serbo per noi la serie Marvel. E, nel frattempo, abbiamo anche incontrato per la prima volta il personaggio di Sophia Di Martino, di cui ha parlato anche Tom Hiddleston in una recente intervista.

Sul finire dell'episodio 1x02 The Variant abbiamo scoperto che a creare problemi per la timeline altri non è che il personaggio di Sophia De Martino, indicato come una variante di Loki che molti sospettano essere Lady Loki, ma che i titoli di coda dello show potrebbero aver confermato essere L'Incantatrice Sylvie Lushton.

Ma se per ora la sua vera identità e le sue intenzioni sono ancora celate nel mistero, Hiddleston ha rivelato qualcosa in più sulla dinamica dei due personaggi e su com'è stato lavorare con la nuova collega: "Penso che l'idea sembrava così promettente, il fatto che Loki si sarebbe dovuto confrontare con sé stesso. Non solo in senso metaforico, ma anche come espressione fisica".

"Ho amato davvero lavorare con Sophia. Aveva un sacco di domande per me, sulla mia esperienza nell'interpretare il personaggio, e le varie cose che avevo trovato interessanti nella lunga storia del personaggio in cui ha abitato la coscienza umana" ha poi continuato l'attore "Ma la parte migliore è sicuramente il fatto che è diventata autrice stessa del personaggio. Aveva delle sue ben precise, e le ha portate in scena a modo suo. E poi il bello è stato mettere insieme questi due personaggi e vedere come reagivano l'uno all'altro. Eh sì, ci sono parecchie opportunità qui".

E a voi cosa ve ne è parso del debutto della Di Martino? E cosa ne avete pensato del secondo episodio di Loki? Fateci sapere nei commenti.