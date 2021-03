Loki, Tom Hiddleston precisa: 'Io sono un dio, Moebius è solo un burocrate'

Il nome della serie dovrebbe bastare a mettere bene in chiaro chi sia il protagonista di Loki: Owen Wilson, però, sembra avere aspirazioni decisamente più grandi di quelle che spetterebbero ad un comprimario, come dimostra il tentativo dell'attore di farsi valere durante un breve video postato sui social.

Contemporaneamente all'uscita del nuovo poster di Loki, infatti, abbiamo visto i due attori parlare dei loro ruoli nello show, un po' come fatto da Anthony Mackie e Sebastian Stan in vista di The Falcon and the Winter Soldier: "Siamo un potentissimo duo dell'MCU, il Marvel Cinematic Universe, proprio come voi due [in riferimento a Mackie e Stan], due personaggi che lavorano fianco a fianco sotto ogni aspetto" sono state le parole di Wilson. Ma sarà tutto vero?

Non proprio, come subito si affretta a ricordare Hiddleston: "Beh, tecnicamente Loki è un dio, mentre Moebius è un burocrata. Non siamo così uguali". Pronta, però, la replica del nostro Owen: "Beh, immagino sia così, ma soprattutto perché uno dei due ha un ego enormemente più grande di quello dell'altro". Game, set, match.

Quali sono le vostre aspettative per la nuova serie del Marvel Cinematic Universe?