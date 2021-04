Loki: Tom Hiddleston è in prigione nella nuova foto della serie Marvel Studios!

Da Empire ci arriva una nuova foto ufficiale di Loki, l'attesissima terza serie televisiva del Marvel Cinematic Universe in arrivo sul servizio di streaming on demand Disney+ dal prossimo giugno.

L'immagine, che come al solito è disponibile in calce all'articolo, mostra il protagonista interpretato da Tom Hiddleston in prigione, con un visibile collare blocca-poteri intorno al collo che i fan hanno già visto nel trailer ufficiale di Loki pubblicato qualche giorno fa.

Basata sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, la serie tv è stata creata da Michael Waldron ed è ambientata nel Marvel Cinematic Universe in continuità con i passati film del franchise: la trama si svolge dopo gli eventi del film Avengers: Endgame e vede un nuovo Loki che, dopo aver rubato il Tesseract durante gli eventi dell'opera dei fratelli Russo, viene catturato dalla Time Variance Authority, un'organizzazione che si occupa di far rispettare il 'corretto scorrere' del flusso del tempo, e impiegato per cancellare quelle linee temporali che ha inavvertitamente creato.

Loki è prodotta dai Marvel Studios, con Waldron coinvolto come showrunner e produttore esecutivo. Tom Hiddleston torna per la settima volta nei panni del Dio dell'Inganno, ma ne interpreterà una versione diversa che non ha mai 'vissuto' gli eventi di Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok e Avengers: infinity War. Nel cast anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant.

La data di uscita è fissata per l'11 giugno prossimo.