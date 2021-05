Loki, Tom Hiddleston racconta le avventure del Dio dell'Inganno in 30 secondi

In attesa dell'arrivo di Loki su Disney+, Tom Hiddleston ci riporta indietro nel tempo già con questa nuova featurette, nella quale ci riassume l'operato del Dio dell'Inganno in appena 30 secondi.

Sembrerebbe impossibile racchiudere tutte le furberie di Loki in appena mezzo minuto, eppure Tom Hiddleston ci riesce alla grande nel nuovo video condiviso quest'oggi da Marvel e Disney in occasione del National Streaming Day.

Dal primo film di Thor a The Avengers, da Thor The Dark: World a Thor: Ragnarok, senza dimenticarci ovviamente gli ultimi capitoli della saga corale Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, per arrivare infine alla serie tv di Disney+ di cui sarà protagonista, l'attore ci ricorda i momenti salienti del suo personaggio, che vedremo per la prima volta "in solitaria" a partire dal 9 giugno.

"Interpreto questo personaggio ormai da 11 anni" ha affermato Hiddleston in un'intervista con Entertainment Weekly! "Questa è la prima volta che dico una frase del genere, e la cosa mi fa strabuzzare gli occhi. Non so a che percentuale della mia vita corrisponda esattamente, ma credo sia considerevole".

Nella serie tv Loki, composta da 6 episodi "vedremo la Time Variance Authority, un'organizzazione burocratica il cui compito è quello di salvaguardare il naturale scorrere del tempo, arrestare il titolare Agente del Caos per far sì che possa porre rimedio a tutti i problemi che ha causato alla timeline quando è scappato via con il Tesseract".