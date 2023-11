Loki, Tom Hiddleston resta? Ecco quali personaggi Marvel spera di incontrare in futuro

Il finale della seconda stagione di Loki ha concluso un viaggio iniziato oltre 14 anni fa per Tom Hiddleston, che fece il suo esordio ufficiale nel primo film su Thor datato 2011. Nel corso delle sue uscite pubbliche, l'attore non ha mai dichiarato ufficialmente di aver detto addio al personaggio, quindi ha tenuto aperta la porta per un ritorno.

Nel corso della sua permanenza nel MCU il suo cammino ha incrociato ovviamente quello di Thor, ma anche di innumerevoli altri personaggi, tra cui Iron Man, Hulk, Captain America, Occhio di Falco, Nick Fury, Doctor Strange, Thanos e persino diverse versioni di se stesso. Nonostante le molteplici apparizioni, ci sono ancora molti personaggi importanti che non ha incontrato lungo il suo cammino.

In una nuova intervista esclusiva di ComicBook.com, Hiddleston ha svelato quali dei suoi collaboratori del MCU avrebbe voluto incontrare sullo schermo e chi avrebbe voluto rivedere.

"Ci sono un paio di personaggi che credo... Non credo che Loki abbia mai incontrato i Guardiani, se ricordo bene", ha detto Hiddleston. "Avrebbe potuto essere divertente. Penso che li avrebbe trovati intriganti. Penso che sia interessante che Loki non si presenti mai, non si trovi mai faccia a faccia con Spider-Man, credo sia corretto. Penso che non incontri mai il Soldato d'Inverno, non incontri mai Bucky o Sam. Ho sempre voluto vedere... quello tra Loki e Strange sarebbe un ulteriore incontro interessante. Dopo quella scena in Ragnarok, credo sia uno a zero per Strange".

Ora che il suo percorso nel MCU si è apparentemente concluso, Hiddleston non si è sbilanciato su altre apparizioni future.

"È così difficile perché, sarò completamente onesto con voi: ho detto addio (a Loki) almeno due volte nella mia vita", ha aggiunto Hiddleston con una risata. "E come sapete, ho scritto a Kevin Feige, Louis D'Esposito e Victoria Alonso: 'Grazie mille'. È stato il ruolo di una vita' e loro mi hanno risposto dicendo 'Vieni a trovarci quando vuoi, sei sempre parte della famiglia, siamo sempre qui. Sai, ci hai dato così tanto'. Sono state versate lacrime. Quindi, credo che a questo punto non sarei saggio. Non è il caso di essere definitivi. Vedremo, il tempo ce lo dirà, credo. Con il cuore e la mente aperti".