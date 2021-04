Loki, Tom Hiddleston ricorda: 'Ecco quando seppi che sarei morto in Infinity War'

Tom Hiddleston ha sempre saputo: la star Marvel seppe della morte del suo Loki (salvo ritorni in Avengers: Endgame, show su Disney+ e realtà alternative varie) ben prima di girare la fatidica scena vista in Avengers: Infinity War, con i Russo che gli comunicarono la cosa addirittura prima di Thor: Ragnarok.

A raccontarlo è stato l'attore stesso, che recentemente ha anche svelato un segreto sul logo di Loki: "È stata la prima scena di cui i Russo, Joe ed Anthony, vollero parlarmi. Me lo dissero di persona durante un incontro con Kevin Feige, mentre lui mi spiegava per grandi linee la sceneggiatura di Thor: Ragnarok. Era il maggio del 2016" ha ricordato Hiddleston.

Il nostro Tom ha poi aggiunto: "Quindi ho sempre saputo, sin dall'inizio, la fine dei giochi... Non è un gioco di parole! Quindi arrivò il momento, furono tre giorni nella primavera del 2017... Andai ad Atlanta e sul set c'era una bellissima atmosfera. Un po' di persone le conoscevo già [...] Ricordo di aver incontrato Josh Brolin appena arrivato. Mi strinse in un grande abbraccio e mi disse: 'Mi dispiace, amico'. Fu una bella giornata, un bel momento".

