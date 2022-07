Loki, Tom Hiddleston ne ricorda la produzione in pandemia: 'Un'esperienza assurda'

Le riprese di Loki 2 sono inziate ma in una recente intervista Tom Hiddleston ha voluto raccontare quanto siano stati particolari i lavori di produzione della prima stagione della serie Disney+, ultimati nel bel mezzo di una pandemia, quando ancora non erano stati sviluppati vaccini contro il Covid-19.

A tal proposito l'interprete del dio dell'inganno ha detto: "L'ultimo giorno sul set della prima stagione di Loki, dopo l'ultimo scatto, tutti noi, senza istruzioni, siamo rimasti in cerchio, come se non avessimo nessun posto dove andare. È difficile descrivere la sensazione di sollievo, di gratitudine che abbiamo provato l'uno per l'altro, per ogni membro del nostro cast e della nostra troupe. Le riprese erano state interrotte dall'inizio della pandemia di Covid-19 a un terzo della produzione, siamo rimasti bloccati per cinque mesi, e abbiamo ricominciato dopo quella prima pausa per riprendere esattamente da dove avevamo interrotto e per finire la storia".

Hiddleston ha poi aggiunto: "Per le successive dodici settimane, tutti coloro che hanno lavorato su Loki sono stati in una bolla controllata. E lavorare è stato, per la maggior parte di noi, durante quel periodo, la nostra unica forma di contatto umano. Quell'ultimo giorno, abbiamo superato la pandemia e abbiamo raccontato la nostra storia, prima che fosse reso disponibile qualsiasi vaccino contro il Covid-19, e con una compagnia, un cast e una troupe, che - secondo la mia esperienza - si sono sostenuti a vicenda con uno spirito, una cura e una gentilezza come non ho mai visto prima. 'Qualunque cosa accada a questa serie', ho pensato, 'in qualunque modo vada, la sua realizzazione è stata significativa'. Ha avuto un significato davvero profondo per noi. Un'esperienza assurda".

Tra l'altro, solo pochi giorni fa sono state diffuse le prime immagini di Loki 2. Speriamo che questa nuova stagione della serie possa essere prodotta senza le molteplici difficoltà della prima.