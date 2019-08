Loki, Tom Hiddleston rivela da quanto fosse a conoscenza dei piani sulla serie tv

Che ci sarebbe stata una serie su Loki, il Dio dell'Inganno e fratello di Thor a cui dà il volto Tom Hiddleston, noi lo abbiamo scoperto solo sul finire dello scorso anno. Al contrario del suo interprete, che lo sapeva già da un po'...

I Marvel Studios, lo sappiamo, hanno fatto della segretezza non solo un requisito fondamentale, ma anche un'arte.

E se c'è chi, come Tom Holland o Mark Ruffalo (due nomi a caso...) , si fa scappare periodicamente qualche (più o meno) grosso dettaglio sulla produzione, c'è anche chi come Tom Hiddleston è così bravo a mantenere il silenzio, che possono passare mesi e mesi, ma lui continuerà a non parlare.

È quello che è accaduto con Loki, la serie tv di Disney+ dedicata al suo personaggio.

"Me lo hanno rivelato qualcosa come sei settimane prima dell'uscita internazionale nelle sale di Avengers: Infinity War. Il che significa che ho dovuto fare un intero press tour fingendo [di non sapere nulla oltre a quello che accadeva nel film]. 'Si, è tutto qui!', continuavo a ripetere" racconta Hiddleston a MTV News.

Quando si dice avere la bocca cucita...

Al momento, sappiamo che le riprese della serie inizieranno una volta terminati gli impegni di Hiddleston a teatro, mentre lo stesso Tom avrebbe dichiarato che c'è ancora tanto da esplorare sul suo personaggio.

Non ci resta che attendere l'arrivo di Loki sul piccolo schermo.