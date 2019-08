Loki: Tom Hiddleston rivela la durata della serie Marvel

La produzione di Loki comincerà a inizio 2020 e nei piani dei Marvel Studios c’è l'intenzione di pubblicarla sulla piattaforma streaming Disney+ nella primavera dell’anno successivo. Al momento sappiamo che lo show sarà un sequel diretto degli eventi di Endgame e, grazie a un’intervista di Tom Hiddleston (Loki), conosciamo anche la durata.

Nel corso di un’intervista con MTV News, l’attore ha rivelato che la prima stagione consisterà in sei episodi dalla durata di circa un’ora ciascuno. Parlando di come è arrivato a interpretare il personaggio, Hiddleston ha raccontato che pensava di aver chiuso con Loki addirittura dopo Thor: The Dark World (2013). Invece, ha continuato a vestire i panni del dio dell’inganno e si è lasciato sfuggire che lo farà per “altre sei ore”.

Hiddleston ha anticipato che vedremo un’evoluzione del personaggio completamente nuova, un aspetto che ha reso davvero interessante recitare una parte che non ha mai smesso di cambiare. Tutto questo sarà possibile anche grazie alla presenza di nuovi avversari formidabili . L’attore ha dichiarato che ormai sente di conoscere bene Loki, in fondo sono ben 10 anni lo impersona. “È abbastanza assurdo. Quando la serie verrà pubblicata io avrò 40 anni. Quando ho fatto il casting ne avevo 29, è una bella porzione di vita”.