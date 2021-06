Loki, Tom Hiddleston rivela qual è il più grande segreto del MCU che ha mantenuto

Per far parte del Marvel Cinematic Universe bisogna avere un’importante qualità: saper mantenere i segreti e non spoilerare niente. Forse non tutte le star della Marvel ci riescono ma alcuni di loro hanno spiegato a Variety a chi rivelano i segreti del MCU.

Elizabeth Olsen, Tom Hiddleston, Anthony Mackie, Sebastian Stan e Paul Bettany hanno rivelato di aver avuto tutti un momento difficile durante varie interviste promozionali. Sicuramente non è facile mantenere la segretezza e parlare alla stampa allo stesso tempo, bisogna trovare un equilibrio.



Mark Ruffalo e Tom Holland sono i maestri degli spoiler in casa Marvel, vi ricordate quando Ruffalo aveva spoilerato il finale di Avengers: Infinity War? Sono stati attimi di puro terrore per l'attore.

Olsen ha spiegato che rivela ad alcuni dei suoi parenti stretti le regole di base e non lascia trapelare nient'altro.

Hiddleston invece ha parlato di come dover nascondere quella triste scena della morte di Loki in Avengers: Infinity War, di cui afferma di esserne stato informato prima di Thor: Ragnarok, sia stato difficile:



"Il più grande segreto che ho mantenuto, per molto tempo, è stata quella scena in Infinity War", ha esordito la star di Loki.



“Quindi, ricordo di essere andato a un incontro con Kevin Feige e Lube prima di iniziare le riprese di Ragnarok. E mi hanno parlato prima di inviare la sceneggiatura. Mi stavano raccontando la storia e Taika, penso non fosse in città in quel momento. Alla fine di quell'incontro, Joe e Anthony Russo sono entrati e hanno detto che stiamo lavorando al prossimo film degli Avengers. E l'unica scena completata che avevano è l'apertura. E poi, mi hanno detto cosa sarebbe successo in quella scena. Ho tenuto il segreto per 2 anni? Forse due anni e mezzo?" ha concluso Hiddleston.



Mackie sembrava assolutamente stupito che ci fossero persone nelle loro vite private di cui gli altri attori si fidassero a tal punto da rivelare cose top-secret. Bettany ha scherzato: "Sì, ci sono persone nelle nostre vite personali di cui ci fidiamo" ha detto, lasciandoci intuire che anche lui rivela qualcosa ai suoi parenti più stretti.



Avreste problemi a mantenere un segreto così grande? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi lasciamo con la nostra recensione dei primi episodi di Loki, ultima serie Disney+ approdata sul servizio di streaming.