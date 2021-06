Loki, Tom Hiddleston sulla rivelazione dell'episodio 2: 'É stato liberatorio'

Come ogni mercoledì, anche nella giornata di ieri è stato rilasciato su Disney+ un nuovo episodio di Loki che ha stupito tutti con incredibili colpi di scena, presentando tra l'altro quello che sarà certamente il principale villain di questa stagione.

Stiamo parlando naturalmente di Lady Loki, il personaggio interpretato da Sophia Di Martino che veste i panni di una delle molteplici versioni del dio dell'inganno che saranno sicuramente presentate nel corso degli episodi che ci separano dalla fine della serie Disney+. Proprio su questo particolare confronto "con se stesso", Tom Hiddleston ha detto:

"Penso che sicuramente ci sia stato un colpo di scena in questo secondo episodio, un momento in cui ho perso il controllo di tutte quelle caratteristiche che avevo trovato interessanti in Loki: la sua capacità di provocare, sconvolgere e manipolare con fascino, spesso con carisma. Con lui si ha come l'impressione di giocare un'eterna partita a scacchi. Non sei mai abbastanza sicuro che sia sincero e che tu possa fidarti di lui. E vedere quelle caratteristiche anche in altri individui, beh è stato davvero interessante".

L'interprete del dio dell'inganno ha poi aggiunto: "È stato come guardarsi allo specchio. E poi è stato anche liberatorio comprendere che quelle qualità di Loki possano esistere completamente al di fuori di me. E mi sono davvero divertito. È stato davvero divertente. Non voglio rovinare la sorpresa, ma vedrete come andranno a finire le cose visto che conteniamo moltitudini, come disse una volta un grande psicologo".

Voi cosa vi aspettate dai prossimi episodi di Loki?