Loki, Tom Hiddleston rompe il silenzio sul debutto Marvel di sua moglie

Ormai quello dell'MCU è ben più di un semplice universo condiviso, gli stessi interpreti che negli anni vi hanno preso parte ormai si sentono di appartenere ad una vera e propria famiglia. Questa volta però, il legame ha a che fare con il protagonista indiscusso della serie Loki.

Ecco quindi che, mentre avrete sicuramente letto con attenzione la nostra recensione di The Marvels, forse non avrete notato che proprio in questo film è presente qualcuno che ha un forte legame con Tom Hiddleston.

Stiamo parlando di Zawe Ashton, che nella pellicola interpreta la pericolosa Dar-Benn, che vuole a tutti i costi avere la sua vendetta su Carol Danvers.

L'attrice, dopo aver annunciato il suo fidanzamento nel 2021, è ad ora felicemente sposata con l'interprete di Loki e la scorsa estate hanno persino dovuto dare il benvenuto ad un terzo membro della famiglia, il loro primo figlio.

Dopo l'uscita del film nelle sale, lo stesso Hiddleston ha finalmente detto la sua sull'includere sua moglie in questo progetto, di cui lui fa parte ormai da ben 14 anni.

Durante il The Tonight Show con Jimmy Fallon la star ha detto: "La mia metà è in The Marvels e sono veramente molto orgoglioso di lei".

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa, ecco inoltre la nostra recensione di Loki 2.