Loki, Tom Hiddleston sulla serie Marvel: 'Amerete gli episodi 4 e 5'

Chi meglio dell'interprete del Dio dell'Inganno in persona per consigliarvi gli episodi da non perdere della serie tv a lui dedicata? Tom Hiddleston anticipa perché il quarto e il quinto episodio di Loki saranno particolarmente eclatanti.

Domani mercoledì 30 giugno, arriverà su Disney+ il quarto episodio di Loki, il terzultimo per la serie Marvel con protagonista Tom Hiddleston.

E proprio l'attore ai microfoni di Comicbook ha spiegato quanto fondamentali saranno le prossime ore di narrazione.

Quando gli è stato chiesto quali episodi avrebbero potuto generare una maggiore reazione da parte del pubblico, Hiddleston ha infatti risposto: "Credo che siano il 4 e il 5. Per me è quando lo show fa questo enorme salto in avanti e sono davvero, davvero curioso di vedere cosa ne penseranno gli spettatori..."

"Diciamo che la fine del quarto episodio e l'inizio del quinto sarà tutto un 'Povero Loki!', se si può dire così. Ho il timore che lui sia il peggior nemico di sé stesso. Si ostacola da solo" ha concluso.

Anche la collega Sophia De Martino ha ribadito in un qualche modo il concetto, premettendo che "Ogni episodio ha qualcosa [che lo rende speciale], specialmente a partire da ora" e aggiungendo che "Amo il terzo perché ovviamente, ho modo di fare un sacco di cose fighe come i combattimenti e si riesce davvero a conoscere meglio Sylvie e Loki e la loro dinamica, quindi l'ho amato sia da attrice che da spettatrice. Ma il quarto e il quinto sono grandiosi, e anche il sesto!".

Staremo dunque a vedere se i due saranno di parola...

E voi, cosa ne pensate finora di Loki? Vi sta piacendo la serie? Fateci sapere nei commenti.