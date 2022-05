Loki, Tom Hiddleston sul significato della canzone asgardiana: 'In realtà è norvegese'

Con Loki ufficialmente la serie Marvel più vista su Disney Plus, adesso ci si può concentrare sulla sua seconda stagione le cui riprese partiranno a breve, ma Tom Hiddleston è un attore costantemente impegnato e la scorsa notte è apparso al Jimmy Kimmel Live dove è tornato a parlare della sua interpretazione del dio dell'inganno della Marvel.

Nel corso del late show, Kimmel ha chiesto a Hiddleston del numero cantato nella prima stagione di Loki, quando vediamo il protagonista utilizzare quella canzone asgardiana per bere in allegria con gli altri viaggiatori della nave, mentre fuggivano da Lamentis-1 e soprattutto mentre Sylvie è ignara di tutto perché sta riposando.

Ma, a parte il testo "When she sings, she sings 'come home'", Loki canta in quello che ci viene detto essere l'asgardiano secondo i parametri del MCU, ma il testo non inglese è in realtà norvegese, come ha rivelato Hiddleston proprio nell'intervista con Jimmy Kimmel. Hiddleston ha poi spiegato al meglio il significato del testo norvegese.

Il succo del testo ruota attorno a una fanciulla che canta in un frutteto di mele e alla grazia gentile del mondo che la circonda. Hiddleston ha anche sottolineato la sua ansia per l'eventualità di pronunciare male le parole e il poco tempo a disposizione per imparare la canzone.

Hiddleston era ospite da Kimmel per promuovere la sua ultima fatica, ovvero la miniserie Il Serpente dell'Essex, disponibile su Apple TV+. Per approfondire maggiormente vi invitiamo a guardare il trailer di Il Serpente dell'Essex.

Le riprese di Loki 2 cominceranno tra poche settimane, come ha confermato di recente Kevin Feige. Oltre all'interprete di Loki, torneranno anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Tara Strong. Molti si chiedono invece se dopo la sua apparizione nel finale della seconda stagione, Jonathan Majors farà il suo ritorno nei panni di Kang il Conquistatore.