Loki, Tom Hiddleston: 'Sono entusiasta di mostrare la redenzione di Loki'

Le recenti parole di Hiddleston alla premiazione dei People's Choice Awards, hanno fatto preoccupare i fan. L'attore ha ricordato che non potrà essere Loki per sempre. Tuttavia lo sarà ancora per un po', o almeno nella stagione 2 del suo show. Proprio in merito a questa si è detto entusiasta di mostrare una versione nuova del suo personaggio.

Nel corso di un'intervista con Variety, l'attore ha infatti parlato dell'arco di trasformazione del suo Loki. Il rapporto tra il Dio dell'Inganno e Sylvie, l'ha chiaramente cambiato, e alla fine della stagione ci rendiamo conto del fatto che adesso il protagonista vede il quadro più ampio. Certo, sicuramente non perde la sua aria da furfante. In ogni caso secondo Hiddleston questo cambiamento è stato incentivato anche dal pubblico, che lo ha sempre motivato nelle sue interpretazioni. Sarà sicuramente interessante vederlo lottare dalla parte "dei buoni" di fronte alla nuova minaccia di Kang.

Mentre tutti chiedono a gran voce l'arrivo alla regia di Loki da parte di James Gunn, l'attore si concentra su elementi principalmente di sceneggiatura. "Capisco quello che il pubblico vede di buono in Loki - vogliono che superi i suoi ostacoli interni ed esterni", ha detto Hiddleston. "Vogliono che recuperi il rapporto con suo fratello e diventi l'eroe che può essere". Tuttavia l'interprete del Dio dell'Inganno sottolinea che il Loki che vediamo oggi è lo stesso dei film degli Avengers, che ha perso la battaglia di New York, ha preso il Tesseract ed è stato imprigionato dallo SHIELD. Tutte queste fasi fanno parte della sua crescita.

"Lui si rende conto di una cosa: 'Posso scegliere la mia strada e scegliere di fare la cosa giusta. O posso decidere, almeno, di non ripetere gli stessi vecchi trucchi che ho ripetuto più volte in un ciclo di fiducia e tradimento.' È emozionante tenere vive tutte le caratteristiche che contraddistinguono Loki, e allo stesso tempo cambiare qualcosa dentro di lui", ha aggiunto l'attore. Adesso siamo tutti curiosi di scoprire di più sul nuovo Loki.