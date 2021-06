Loki, Tom Hiddleston svela i suoi 5 momenti preferiti nel Marvel Cinematic Universe

Nel mese di giugno Loki ha finalmente ottenuto una serie da protagonista, ma il personaggio interpretato da Tom Hiddleston ha all'attivo anche cinque film del Marvel Cinematic Universe, in cui ha debuttato giusto dieci anni fa, nel 2011. In una recente intervista a What To Watch di IMDb, così, l'attore ha ripercorso tutta la strada fatta.

Tom Hiddleston, che ha anche detto la sua sulla rivelazione nell'episodio 2 di Loki, ha svelato quali sono i suoi cinque momenti preferiti vissuti dal suo personaggio nel MCU.

Il primo è quando, in Thor, Loki scopre di essere stato adottato: Tom Hiddleston ha raccontato di aver capito da subito, leggendo per la prima volta la sceneggiatura, che si trattava di un momento fondamentale. Altri due momenti importanti sono il primo tete-a-tete di Loki con Natasha (Scarlett Johansson) in The Avengers, e quello in cui Thor visita Loki nei sotterranei in Thor: The Dark World.

Mentre il secondo episodio di Loki ha proposto un Easter Egg su Black Widow, Tom Hiddleston non poteva non citare una scena molto amata dai fan del MCU: stiamo parlando della gag del "Chiamate aiuto", il trucco usato da Thor e Loki in Thor: Ragnarok per togliersi dai guai.

Infine, l'eroico sacrificio di Loki in Avengers: Infinity War: per molti versi, la fine del percorso del Dio dell'Inganno nel Marvel Cinematic Universe, almeno fino all'arrivo della nuova serie in streaming su Disney+.