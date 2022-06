Loki, Tom Hiddleston sulle trasformazioni del personaggio: 'Esploriamo nuovi aspetti'

In attesa di scoprire cosa ci riserverà la seconda stagione di Loki, Tom Hiddleston chiacchiera con Lily James e racconta il suo personaggio ai microfoni di Variety.

Durante il segmento Actors on Actors di Variety, Lily James e Tom Hiddleston hanno parlato delle loro rispettive carriere, premendo ovviamente sulle loro interpretazioni più recenti.

Ma per Hiddleston vestire i panni di Loki è un lavoro che dura ormai da più di un decennio... "Loki è cambiato così tanto nel corso degli anni per me. Ho iniziato a interpretarlo quando avevo 29 anni, ora ne ho 41".

"Inizialmente, con le parrucche e il costume, cercavo sempre di far cadere la maschera. Lasciare che si vedesse qualcosa di sincero [dietro la sua facciata]. E prima che arrivassimo alla serie tv, Loki era stato privato di tutto ciò che era familiare. Nello show viene immediatamente vestito con una tuta, e il suo status viene a mancare" ha spiegato l'attore "Tutti sanno chi è adesso questo personaggio. Perciò esploriamolo ancora più a fondo e troviamo nuovi aspetti di lui che possano farlo cambiare e crescere"

"Loki è il primo personaggio Marvel queer" ha poi osservato la James, e subito è arrivata la replica di Hiddleston "Nel MCU. Ma già dalle prime ricerche che feci ai tempi sul personaggio nei miti, l'identità di Loki è sempre stata fluida sotto ogni aspetto. Nel genere, nella sessualità... È una parte molto antica del personaggio, e finora non era emersa nelle storie che avevamo raccontato. È un piccolo passo, e c'è ancora tanto da fare. Ma il MCU deve riflettere il mondo in cui viviamo. E dei personaggi così straordinari, in un certo modo, devono contenere così tanto".

Le riprese della seconda stagione di Loki sono iniziate, e a noi non resta che attendere per vedere come si presenterà questa volta il Dio dell'Inganno davanti a noi.