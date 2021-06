Loki torna su Disney+ con due nuovi episodi di Legends: guardateli ora!

Da ieri sono disponibili sul servizio di streaming due nuovi episodi che riassumono i quattro film Marvel principali in cui Loki (Tom Hiddleston) agisce: Thor, The Avengers, Thor: Ragnarok e Avengers: Infinity War. Riguardarli tutti prima dell'uscita del primo episodio di Loki, il 9 giugno , potrebbe essere un’idea accattivante ma se non ne avete tempo necessario potete dare uno sguardo agli episodi sette e otto di Marvel Studios: Legends intitolati “Loki” e “The Tesseract” La Disney ha fornito questa sinossi: "LEGENDS ripercorre l'evoluzione di Loki da villain avido di potere, a essere con tendenze più nobili". Mentre quello dedicato al cubo cosmico è descritto: "LEGENDS ripercorre il viaggio del Tesseract, un potente oggetto ricercato sia dai cattivi che dagli eroi". La sinossi di Loki invece recita: Riprendendo immediatamente dopo che Loki ha rubato il Tesseract (di nuovo), si ritrova chiamato davanti alla Time Variance Authority, un'organizzazione burocratica che esiste al di fuori del tempo e dello spazio, costretto a rispondere per i suoi crimini contro la timeline e gli viene data una scelta: la cancellazione dalla realtà o aiutare a catturare una minaccia ancora più grande. Mentre Tom Hiddleston annuncia che Loki sarà straordinaria e la Disney ha diffuso un video che ci porta direttamente dietro le quinte di Loki , i fan della Marvel non stanno ormai più nella pelle e hanno commentato l’uscita di questi episodi su Twitter, come potete vedere in calce alla notizia. E voi siete emozionati e curiosi di vedere Loki ? Fatecelo sapere nei commenti!

