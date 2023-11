Loki tornerà nell'MCU? Tom Hiddleston ci crede: 'Ce lo dirà il tempo'

La carica emotiva che il finale della seconda stagione di Loki porta con sé sembra essere priva di alcuni freno: a distanza di giorni, la degna conclusione delle intricate vicende del Dio dell'Inganno continua ad essere un pensiero fisso nelle menti dei più accaniti tra i fan Marvel.

Il sacrificio definitivo del protagonista, in grado di portare a termine i suoi gloriosi propositi a costo di vivere la sua paura più grande, ovvero il restare da solo, assume connotati epici, solenni quanto tristi, amari. Sarà per l'atmosfera creata abilmente dai registi Aaron Moorhead e Justin Benson, sarà per l'iconica battuta di Loki improvvisata da Tom Hiddleston, ma l'episodio ha catapultato gli spettatori in un vero e proprio loop di nostalgica meraviglia.

Da Dio degli Inganni a, semplicemente, Dio Loki, il fratello di Thor ha ultimato la sua redenzione da villain ad eroe, cosciente dei suoi poteri e magnanimo al punto tale da isolarsi alla fine del tempo per reggere letteralmente le fila del Multiverso.

Lo sguardo e il sorriso malinconico dell'ultima inquadratura della puntata suggeriscono che questa possa essere stata non solo la conclusione delle due stagioni, ma addirittura rappresenti il punto all'intera storia di Loki all'interno del Marvel Cinematic Universe.

In effetti, nel corso della sua ultima ospitata al "Tonight Show" di Jimmy Fallon, i toni di Tom Hiddleston sembravano suggerire il suo addio definitivo ai Marvel Studios, dopo un viaggio lungo ben 14 anni. Tuttavia, in un'intervista a The Wrap, l'attore britannico sembra aver fatto un piccolo passo indietro capace di infondere nel pubblico la speranza di poterlo, un giorno, rivedere in un progetto futuro.

"In passato ho dato l'addio al personaggio, scritto i miei biglietti di ringraziamento e mi sono sempre tenuto in contatto con tutti i ragazzi dei Marvel Studios. E hanno sempre detto: 'Sentiti libero di passare a trovarci in qualsiasi momento, sarai sempre parte della nostra famiglia'. Poi, dopo un anno, mi chiamavano per dirmi 'Abbiamo un'idea per te'", esordisce Hiddleston, che aggiunge: "Visti i precedenti, a questo punto lascio il cuore e la mente aperti. Sono davvero contento di dove siamo arrivati: sembra significativo, profondo e giusto. Ma solo il tempo potrà dirlo, suppongo".

Attualmente, non ci sono stati rivelati eventuali piani per il futuro del personaggio. Chiedersi quando tornerà Loki è una domanda tanto sibillina quanto suggestiva: è certa, tuttavia, l'assoluta centralità del personaggio all'interno delle trame e degli intrecci multiversali, che trovano linfa vitale solo grazie ai suoi poteri, in grado di salvare interi universi e preservare il libero arbitrio. Ma la minaccia di Kang è davvero estinta? Nessuno può ancora affermarlo con sicurezza.