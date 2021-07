Loki, dove abbiamo già visto la tortura del quarto episodio dello show?

Il concetto di tempo gioca un ruolo fondamentale in Loki: il nuovo show Marvel si basa praticamente nella sua interezza su andirivieni temporali, timeline a rischio ramificazione e così via. Non deve stupire, dunque, il fatto che l'autore Michael Waldron abbia voluto sfruttare anche un espediente piuttosto classico come quello del loop temporale.

Nell'episodio che vede anche la presenza di un easter-egg post-credit sugli Avengers, infatti, vediamo il nostro Dio dell'Inganno ricevere una singolare punizione per i suoi recenti misfatti: il personaggio di Tom Hiddleston viene infatti imprigionato in un loop temporale in compagnia di una rediviva Sif, incaricata di ferirlo tanto fisicamente quanto emotivamente.

Uno schema, questo, che dovrebbe risultare familiare ai fan di Doctor Strange: nel film con Benedict Cumberbatch (non a caso scritto dallo stesso Waldron) il conflitto con Dormammu si risolveva infatti proprio in questo modo, con il villain imprigionato dallo stregone in un loop in cui all'uccisione di Strange seguiva immediatamente il ritorno di quest'ultimo, grazie ai poteri dell'Occhio di Agamotto.

Omaggio di Michael Waldron a se stesso? Chi lo sa! Certo è che, anche stavolta, la cosa è sembrata piuttosto funzionale. Schemi narrativi ricorrenti a parte, comunque, scopriamo insieme chi sono i personaggi apparsi nel finale segreto della 1x04 di Loki.