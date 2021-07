Loki, nel trailer c'è una scena mai vista nella serie: tutti i precedenti nel MCU

A più di 24 ore dalla pubblicazione dell'episodio finale di Loki, il pubblico continua a riflettere sulla serie Marvel con Tom Hiddleston. Se per qualcuno il finale potrebbe spiegare una scena post-credit di WandaVision, ci sono però altri particolari che ancora non tornano. Una scena del trailer, per esempio, non è stata inserita nella serie.

Stiamo parlando delle cosiddette immagini di "King Loki", col Dio dell'Inganno cioè vestito con le insegne regali, un arco narrativo piuttosto importante nei fumetti.

Come mai non abbiamo visto questa scena nelle puntate di Loki in streaming su Disney+? I fan più smaliziati del Marvel Cinematic Universe conoscono già la risposta. Non è nuova, infatti, l'idea di finti teaser con immagini che poi non compaiono realmente nei film e nei titoli in questione.

Nel tweet in calce alla notizia possiamo vedere, oltre a King Loki, altri esempi di queste dinamiche. Spider-Man e Iron Man, infatti, non combattono mai fianco a fianco in Spider-Man: Homecoming. E la battaglia di Wakanda al rallentatore, come nel trailer di Avengers: Infinity War, non si vede mai nel film.

Se lo stile di Loki è ispirato a Mad Men e Blade Runner, quello che non è chiaro è se questa sia una strategia volontaria dei Marvel Studios, volutamente fuorviante, o se siano scene girate con l'intenzione di inserirle nei film, e successivamente tagliate in fase di montaggio ma utilizzate come materiale promozionale.