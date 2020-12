Loki, il trailer ha svelato l'arcano: ecco chi è il personaggio di Owen Wilson

Con l'attenzione generale catturata perlopiù dall'attesissimo WandaVision si è forse parlato meno del dovuto di Loki: durante il Disney Investor Day lo show con Tom Hiddlestone è però tornato alla ribalta grazie ad un trailer che apre a prospettive davvero interessanti e che, finalmente, ci svela il ruolo di Owen Wilson nell'MCU.

Sull'esordio della star di Midnight in Paris nell'universo Marvel erano nate tante teorie nei mesi scorsi: il trailer di Loki ci toglie però ogni dubbio presentandocelo come Mobius M. Mobius, membro della Time Variance Authority.

Personaggio ricorrente nell'universo Marvel cartaceo, il nostro Mobius è incaricato come tutti i suoi colleghi di sorvegliare sul corretto svolgimento degli eventi nelle varie linee temporali (il nostro, in particolare, ha il compito di tenere d'occhio il comportamento dei Fantastici 4, spesso coinvolti in sconvolgimenti di vario tipo riguardanti timeline, universi paralleli e quant'altro).

Un ulteriore passo avanti, dunque, verso l'introduzione del concetto di multiverso che, stando a quanto vediamo, dovrebbe ricoprire un ruolo importantissimo nel corso di questa Fase 4 (Spider-Man e WandaVision insegnano). Conoscevate già il personaggio di Mobius? Vi piace l'idea di Wilson nei suoi panni? Ditecelo nei commenti! Vediamo, intanto, a cos'è ispirato il look di Loki nel trailer dello show Disney+.