Loki è ancora nei trend di Twitter dopo il terzo episodio: 'La sequenza finale è folle'

Come già accaduto per WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, anche Loki sta riuscendo nell'impresa di tenere i fan Marvel incollati al piccolo schermo: la serie con Tom Hiddleston ha catturato i suoi spettatori sin dal primo istante, come dimostrano anche i commenti apparsi in queste ore su Twitter.

L'ultimo episodio del nuovo show targato Marvel Cinematic Universe non ci ha soltanto regalato la comparsa della Sylvie di Sophia Di Martino (che, a proposito, secondo l'attrice non sarebbe la Lady Loki dei fumetti), ma anche alcune sequenze degne di nota che i fan non hanno perso occasione di celebrare tramite i social.

"La scena finale dell'ultimo episodio di Loki è davvero folle. Nessun taglio (a parte qualcuno nascosto ovviamente, ma è la magia del cinema), semplicemente una ripresa continua di loro che navigano attraverso un'apocalisse imminente. Da lasciare senza fiato" si legge in un post, mentre tanti altri fan elogiano lo show e si disperano al pensiero che manchino solo altri tre episodi.

Non mancano, comunque, alcuni pareri più cauti, in particolar modo da parte di chi accusa l'episodio di non aver mandato avanti la storia come i precedenti: non resta che vedere, a questo punto, che piega prenderà lo show nelle rimanenti settimane. A tal proposito, scopriamo insieme quanto dovrebbe durare il quarto episodio di Loki.