Loki, TUTTI gli easter egg fumettistici dell'episodio 5: sono una marea!

Il quinto episodio di Loki nasconde easter-egg in ogni inquadratura e i più attenti fan della Marvel non se li sono lasciati sfuggire. È forse questo l'episodio più denso di easter egg fino ad oggi? Probabilmente, anche più denso dell'episodio della storia delle origini di WandaVision.

Questo episodio è così pieno di easter egg che anche il titolo è un riferimento alla Marvel Comics. Journey Into Mystery (Viaggio nel mistero) è iniziato come un titolo antologico piuttosto ordinario pubblicato a partire dal 1952. Con Journey Into Mystery #83 nel 1962, il titolo passò al nuovo supereroe Thor. Nel 2011 Journey Into Mystery è diventato il fumetto di Kid Loki con il numero 622.

Torre Qeng

Nell'inquadratura iniziale del Vuoto, vediamo un paesaggio urbano completamente devastato che include l'edificio più familiare della New York del MCU: la Stark Tower. Ma se guardate attentamente non compare la scritta "STARK" su di essa. Invece, si può chiaramente leggere "QENG". Nei fumetti, Qeng Enterprises ha acquistato la torre da Tony Stark nel 2015.

Alioth

Il mostro di fumo Alioth è un personaggio secondario nei fumetti. L'essere ha debuttato in Avengers: The Terminatrix Objective n. 1 nel 1993, una miniserie incentrata su Ravonna Renslayer e Kang il Conquistatore.

Thanos-Copter



Quell'elicottero precipitato con la scritta "THANOS" sulla coda proviene dai fumetti. Il Thanos-Copter ha debuttato in un breve racconto in Spidey Super Stories #39 del 1979.

Throg - Thor Rana

Mentre percorriamo gli strati di sedimenti del Vuoto, vediamo una serie di artefatti tra cui un Mjolnir e Throg. Ovvero Thor, ma in versione rana. Questa versione di Thor ha debuttato in una delle storie a lui dedicate più amate durante gli anni '80 di Walt Simonson. Loki trasformò Thor in una rana e Thor aiutò un gruppo di rane di Central Park a combattere un esercito di topi invasori.

RoxxiWine

In una scena di Loki si vede una scatola di RoxxiWine, il vino del marchio del negozio che senza dubbio si trova al Roxxmart. L'atto finale dell'episodio 2 si è svolto in un Roxxmart nel cuore di un'apocalisse. E nei fumetti, la Roxxon Energy Corporation è la mega corporazione malvagia della Marvel e nonché uno dei principali antagonisti durante il mandato di Jane Foster come Thor.

Polybius

Dal momento che il Vuoto è una discarica per il surreale, questo lo rende il luogo perfetto per individuare un gioco arcade di Polybius. Sebbene questo gioco non abbia una connessione con i fumetti Marvel, è una vera leggenda metropolitana su un gioco arcade degli anni '80 sviluppato dal governo per fungere da esperimento psicologico. Lo scopo era rendere i giocatori dipendenti dal gioco. Questa leggenda metropolitana è reale nell'MCU, almeno in una delle numerose linee temporali. Circa un mese dopo la sua presunta distribuzione, avvenuta nel 1981, tutti i giochi sarebbero scomparsi senza lasciare alcuna traccia e ad oggi non esiste alcuna prova che il gioco sia realmente esistito.

Ecto Cooler

Abbiamo visto Kid Loki sorseggiare uno dei famigerati drink apparso in Ghostbusters di Hi-C: l'Ecto Cooler.



Infine, dopo aver atteso quattro episodi interi, vediamo la variante di Loki che ha richiamato tutta l'attenzione quando sono usciti per la prima volta i trailer della serie. Questa variante è tratta dalla serie limitata della Marvel Comics del 2016 intitolata Vote Loki. La serie è stata scritta da Christopher Hastings con i disegni di Langdon Foss e ha visto Loki prendere quasi il controllo della Casa Bianca durante delle caotiche elezioni.

Costume da incantatrice

Questo episodio ci permette di dare uno sguardo più da vicino al costume di Sylvie, che in precedenza era oscurato da un mantello. Sugli avambracci, l'abito Loki di Sylvie ha lo stesso motivo a cerchi che Jack Kirby ha disegnato per l’incantatrice, che sarebbe diventato il suo look da fumetto predefinito.

GRN-W1D

La targa sul retro dell'auto per la consegna della pizza di Mobius recita "GRN-W1D". Questo è un riferimento allo scrittore della Marvel Comics Mark Gruenwald, che ha creato un sacco di personaggi che attualmente appaiono su Disney+ (incluso Alioth) ed è stato l'ispirazione diretta per Mobius.



Infine c’è un Elivelivolo dello S.H.I.E.L.D., c'è la nave da guerra Kree di Ronan l'Accusatore, la Dark Aster e ci sono i resti di una statua del capo a tre facce del Tribunale Vivente.



Vi lasciamo con la nostra recensione del quinto episodio di Loki e al nuovo corto de I Simpson dedicato al Dio dell'Inganno.