Loki, la TVA dovrebbe arrestare Steve Rogers? Parla il creatore della serie Marvel

A seconda di chi lo stai chiedendo, Loki (Tom Hiddleston) potrebbe in verità non essere la Variante causa della distruzione della Sacra Linea Temporale, il flusso di tempo principale che la Time Variance Authority o TVA ha il compito di preservare e all'occorrenza ripristinare nella serie Loki dei Marvel Studios.

Alcune persone sono infatti convinte che dietro al disordine della Sacra Linea Temporale ci sia in verità Steve Rogers, l'ormai ex-Captain America che alla fine di Avengers: Endgame era tornato intenzionalmente indietro nel tempo per vivere "un'altra vita" con la sua amata Peggy Carter, e questo anche se in realtà non avrebbe dovuto.



Intervistato da SUPES, lo showrunner e creatore di Loki, Michael Waldron, ha risposto proprio a questo quesito, sostanzialmente invitando gli spettatori a guardare la serie fino alla fine per eventuali risposte su molte questioni in sospeso.



Queste le sue parole:



"Purtroppo non posso rispondere a questa domanda. Davvero, non posso proprio. Però vi invito a finire di guardare la serie fino alla fine". Ed è interessante notare la risposta praticamente schiva in relazione ai rumor che volevano mesi fa il ritorno di Chris Evans nel ruolo di Rogers in diversi progetti Marvel Studios.



Il secondo episodio di Loki sarà disponibile su Disney+ il prossimo 16 giugno.